Attentato a Miguel Uribe candidato alla presidenza in Colombia | è gravissimo

Un attentato sconvolge Bogotà: il candidato alla presidenza Miguel Uribe, giovane senatore colombiano di 39 anni, è stato gravemente ferito durante un comizio pubblico. L'episodio, avvenuto in un momento cruciale della campagna elettorale per il 2026, solleva profonde preoccupazioni sulla stabilità politica del paese. Seguiteci per aggiornamenti su questo grave episodio che potrebbe cambiare il corso delle elezioni in Colombia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Grave attacco a Bogotà durante un comizio. Miguel Uribe, senatore conservatore colombiano e candidato alle elezioni presidenziali del 2026, è stato gravemente ferito in un attentato a Bogotà. L’episodio è avvenuto mentre Uribe, 39 anni, stava parlando a un comizio pubblico. Secondo quanto riportato dai media locali, l’uomo è stato colpito da tre proiettili: due alla testa e uno al ginocchio. È attualmente ricoverato in condizioni gravissime. Le immagini diffuse sui social mostrano il momento dell’attacco e gli attimi concitati immediatamente successivi, con Uribe privo di sensi e soccorso dai collaboratori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Attentato a Miguel Uribe, candidato alla presidenza in Colombia: è gravissimo

In questa notizia si parla di: Attentato Miguel Uribe Candidato Presidenza Colombia Gravissimo

