Attentato a Bogotà | il candidato presidenziale Miguel Uribe Turbay in condizioni critiche

Un grave attentato scuote Bogotà: il giovane candidato presidenziale Miguel Uribe Turbay si trova in condizioni critiche dopo l'attentato nella notte. La sua vita è appesa a un filo, mentre le autorità indagano sull'accaduto. Questo episodio solleva preoccupazioni sulla stabilità politica e la sicurezza nel Paese, lasciando il futuro del candidato e delle elezioni del 2026 appeso a un filo. La speranza è che possa superare questa difficile prova e riprendersi al più presto.

Il senatore colombiano di destra e candidato alla presidenza alle elezioni del 2026, Miguel Uribe Turbay, vittima di un attentato avvenuto la notte scorsa nel quartiere Modelia a Bogotà, è in condizioni di " massima gravità ". Lo ha riferito l'ospedale della Fondazione Santa Fe, dove è ricoverato, divulgando un nuovo bollettino. Il centro medico ha dichiarato che il politico 39enne è stato sottoposto a operazioni neurochirurgiche e anche a interventi alla coscia sinistra, ed è stato trasferito in terapia intensiva per la stabilizzazione postoperatoria. La prognosi continua riservata, ha aggiunto la Fondazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net