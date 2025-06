Attentato a Bogotà | ferito il candidato presidenziale Miguel Uribe

Un nuovo episodio di violenza scuote la Colombia: il candidato alle presidenziali Miguel Uribe è stato vittima di un attacco a Bogotà, lasciandolo in condizioni critiche. La serenità del processo democratico e la sicurezza dei candidati sono ora sotto scrutinio, mentre le autorità cercano di fare luce sull’accaduto. In un momento di grande tensione politica, l’augurio più sincero è che Uribe possa superare questa terribile prova e tornare presto alla piena salute.

Il senatore di destra e candidato alle presidenziali colombiane del prossimo anno Miguel Uribe è rimasto ferito dopo essere stato attinto da colpi d'arma da fuoco a Bogotà. Lo riportano numerosi media locali, mentre il governo parla di un "attacco". Uribe, 39 anni, è ora in condizioni critiche mentre una persona è stata tratta in arresto. "La violenza non può mai essere la strada.spero vivamente che (Uribe) stia bene e fuori pericolo", ha scritto sui social la ministra degli Esteri colombiana Laura Sarabia. In un video pubblicato sui social network si vede il candidato che sta tenendo un comizio quando si sentono le esplosioni di numerosi colpi d'arma da fuoco diretti verso il politico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net