ATP Stoccarda 2025 si apre la stagione sull’erba con Zverev Fritz e Shelton Tre azzurri in tabellone

Il 2025 si apre con entusiasmo a Stoccarda, dove l’ATP sul prato segna il ritorno delle grandi sfide sulla superficie più veloce del tennis. Con protagonisti come Zverev, Fritz e Shelton, e tre italiani in tabellone, l’atmosfera è carica di emozioni e aspettative. Prepariamoci a vivere un lungo e appassionante percorso che condurrà fino a Wimbledon, tra colpi di scena e nuove rivalità. La stagione sull’erba sta per esplodere: non perdere nemmeno un momento!

Il mondo del tennis è pronto ad entrare in un nuovo momento della sua stagione, quello breve ma intense dei tornei su erba, che avranno come sempre la conclusione in Wimbledon. Si comincia da lunedì con un ATP 250 di Stoccarda che si presenta decisamente interessante, soprattutto per una entry list di altissimo livello. Mancheranno gli ultimi due finalisti, Jack Draper e Matteo Berrettini, ma ci sarà come testa di serie numero uno Alexander Zverev, che spera di ritrovare un po' il sorriso davanti ai suoi tifosi dopo una parentesi sul terra rossa decisamente deludente. I principali avversari di Zverev dovrebbero arrivare dagli Stati Uniti, visto che numero due e tre del seeding saranno Taylor Fritz e Ben Shelton e soprattutto quest'ultimo potrebbe incrociare il tedesco in semifinale.

