ATP ‘s-Hertogenbosch 2025 in Olanda Medvedev guida il seeding L’Italia schiera Darderi e Bellucci

L’attesa è ormai alle stelle per l’ATP ‘s Hertogenbosch 2025 in Olanda, un appuntamento imperdibile che vede Medvedev come favorito assoluto, mentre l’Italia si presenta con Darderi e Bellucci pronti a sorprendere. Dopo il grande spettacolo di Roland Garros, il circuito si sposta sulla superficie più veloce, preparando il terreno per le emozioni di Wimbledon. Il countdown verso il terzo Slam dell’anno è appena iniziato, e le sfide sono già nel vivo…

Il Roland Garros è giunto ormai al termine e tra poche ore l’ennesimo atto della sfida titanica Sinner – Alcaraz decreterà il vincitore dell’edizione 2025. Il circuito ha già però voltato pagina e spostato il mirino sul prossimo grande obiettivo, l’inizio della stagione su erba che culminerà con il torneo di Wimbledon in programma dal 30 Giugno al 13 Luglio. Il percorso di avvicinamento al terzo Slam stagionale inizia con i tornei ATP 250 di Stoccarda ed Hertogenbosch, occasioni preziose in cui i giocatori potranno iniziare a riprendere confidenza con i campi verdi e testare gli automatismi di gioco certamente molto diversi da quelli adottati sul rosso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP ‘s-Hertogenbosch 2025, in Olanda Medvedev guida il seeding. L’Italia schiera Darderi e Bellucci

