Atletico Ascoli punta in alto | obiettivo protagonismo nel Girone F di Serie D

Al momento c’è grande entusiasmo tra i tifosi dell’Atletico Ascoli, determinati a puntare in alto e a riscattarsi nella prossima stagione. Nonostante le delusioni dei playoff di Serie D e la posizione sfavorevole del Teramo nel girone F, la squadra si prepara con grinta e ambizione per tornare protagonista e scrivere nuove pagine di successo. La voglia di rivalsa alimenta il loro cammino verso traguardi sempre più ambiziosi, perché il vero obiettivo è tornare a dominare il campionato.

Alla fine è vero che i playoff di Serie D sono serviti a poco perché il Teramo, che li ha vinti, quasi certamente rimarrà ancora nel Girone F di Serie D, ma per l’ Atletico Ascoli l’amarezza di non aver centrato questo obiettivo è stata comunque grande. I vincitori degli spareggi sono stati inseriti in un elenco che è stato stilato anche in base ai quozienti punti conquistati durante la stagione e il Teramo è solo al 15° posto. Al momento c’è Inter Under 23 in testa ai ripescaggi, poi il Ravenna che ha vinto anche la Coppa Italia di Serie D, la Pro Patria, il Milan Under 23 retrocesso ai playout, la Reggina e il Sestri Levante pure retrocesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli punta in alto: obiettivo protagonismo nel Girone F di Serie D

