Atletica Leonardo Fabbri lancia a 2231 a Lucca | è il capolista mondiale stagionale

Leonardo Fabbri si conferma protagonista assoluto dell’atletica mondiale, stabilendo il record stagionale con un incredibile lancio di 22.31 metri a Lucca. Dopo aver brillato al Golden Gala di Roma, l’azzurro torna in pedana con grinta e determinazione, dando spettacolo e consolidando la sua leadership nella stagione. La sua performance impressionante promette ancora grandi emozioni e successi futuri.

Lucca, 8 giugno 2025 – Dopo aver gareggiato al Golden Gala di Roma, Leonardo Fabbri torna in pedana, all'Italiana Assicurazioni Meeting di Lucca, e realizza uno strepitoso mondiale stagionale. Lancia il peso due volte oltre i 22 metri e trova la misura di 22.31. E' il miglior lancio dell'anno al mondo. L'Azzurro, campione d'Europa a Roma, mette in bacheca un altro straordinario successo. Foto Bruschettini (da Federazione Italiana Atletica Leggera – Facebook)