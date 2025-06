Atletica Fabbri regala la world lead al Meeting di Lucca Andersen lontanissima squilli di Lafond e Patterson

Il Meeting di Lucca ha regalato emozioni indimenticabili con la straordinaria performance di Leonardo Fabbri, che ha stabilito la miglior prestazione mondiale stagionale nel getto del peso con 22.31 metri. Un risultato che catapulta il talento italiano al centro della scena internazionale, lasciando alle spalle avversari di alto livello come Andersen e Patterson. Un evento da ricordare, che suggella un crescendo di successi e conferma il grande valore dell’atletica italiana.

Il Meeting di Lucca ha regalato la miglior prestazione mondiale stagionale di getto del peso firmata da un superlativo Leonardo Fabbri, che dopo un avvio di stagione all’aperto un po’ sottotono è riuscito a piazzare la grande bordata nella sua Regione: 22.31 metri al quinto tentativo, primo uomo oltre la barriera dei 22 in questa annata agonistica e chiaro messaggio rivolto all’intera concorrenza. Il vice campione del mondo ha preceduto lo statunitense Adrian Piperi (21.96) e Zane Weir, terzo con 21.49 dopo essere salito sul secondo gradino del podio al Golden Gala. La statunitense Brooke Andersen ha impreziosito l’evento con una superlativa bordata nel lancio del martello: 79. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Fabbri regala la world lead al Meeting di Lucca. Andersen lontanissima, squilli di Lafond e Patterson

In questa notizia si parla di: Fabbri Meeting Lucca Atletica

Atletica, Fabbri e Sibilio illuminano il Meeting di Savona. Attesa per Simonelli, Patta e Melluzzo - Il Meeting di Savona, in programma mercoledì 21 maggio al Giulio Ottolia, promette spettacolo con protagonisti come Leonardo Fabbri e Sibilio.

Atletica, Fabbri regala la world lead al Meeting di Lucca. Andersen lontanissima, squilli di Lafond e Patterson - Il Meeting di Lucca ha regalato la miglior prestazione mondiale stagionale di getto del peso firmata da un superlativo Leonardo Fabbri, che dopo un avvio ... Segnala oasport.it

Ora per ora Video Foto Atletica Ciclismo Ginnastica Golf Hockey NFL Nuoto Rugby Scherma Vela - Nel meeting toscano di Continental Tour l'altro azzurro Weir terzo con 21,49. Oliveri al personale nell'asta con 5,71 ... msn.com scrive

Lucca Meeting Live: Oliveri, finalmente asta a 5.71! Fabbri miglior prestazione mondiale ’25 nel peso! - LUCCA – primo aggiornamento dal Meeting Città di Lucca. Con il lancio del peso ancora in corso (ne scriveremo dettagliatamente nel prossimo aggiornamento) Leonardo Fabbri è il primo uomo della stagion ... Segnala msn.com