Atalanta comincia l’era Juric | lunedì 9 la presentazione a Zingonia

L’Atalanta si prepara a dare il benvenuto a Juric, il nuovo tecnico croato che prenderà le redini dei nerazzurri lunedì 9 a Zingonia. Dopo un anno difficile, la società bergamasca ha scelto un allenatore carico di determinazione e nuove ambizioni. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: è il momento di scoprire come Juric guiderà l’Atalanta verso una rinascita entusiasmante.

CALCIO. Conto alla rovescia per il primo giorno nerazzurro del tecnico croato, scelto dal club come erede di Gian Piero Gasperini. Dopo l’ultima stagione sfortunata, Juric si è legato a Bergamo con un contratto biennale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, comincia l’era Juric: lunedì 9 la presentazione a Zingonia

