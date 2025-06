Astronomia in Villa | viaggio nel cielo profondo

si trasformerà in un palcoscenico stellato grazie a "Astronomia in Villa", un viaggio affascinante nel cielo profondo. Immersi in un contesto di rara bellezza e purezza luminosa, gli ospiti avranno l’opportunità di scoprire i segreti delle stelle, dei pianeti e delle galassie, guidati da esperti appassionati. Prepariamoci a alzare gli occhi e svelare i misteri dell’universo in una serata magica e indimenticabile.

Villa di Maser, circondata da giardini storici, dal brolo, dal parco e dai vigneti, si trova fortunatamente lontana dall'inquinamento luminoso: una condizione rara, che la rende perfetta per alzare gli occhi al cielo e perdersi nell'infinità dell'universo. Sabato 28 giugno, questo scenario.

