asteroide corpo e parola oltre i generi

Nel cuore di "Asteroide" di Marco D’Agostin si svela un viaggio tra corpo e parola, oltre i generi e le convenzioni. Come un meteorite che sconvolge la terra, l’opera ci invita a lasciarci andare ai disastri invisibili e ai mutamenti profondi, dove scienza e amore si incontrano. È un’esperienza che scuote, riplasma e invita a riflettere: perché anche nel caos più totale, c’è un senso nascosto da scoprire.

Vincenti Lasciarsi é un cataclisma. Un po’ come quando la terra fu ribaltata dal meteorite e i dinausauri scomparvero. Anche loro abbandonati e sé stessi in un giorno qualunque. Che i disastri mica si annunciano. Come racconta “ Asteroide “ di Marco D’Agostin, nuova produzione dell’artista associato del Piccolo Teatro, oggi ancora allo Studio. Un teatro-danza sempre più legato alla parola. Che intreccia la scienza e l’amore. La paleontologia con le vicende di uno scienziato e una spolverata di autobiografia. Il tutto in forma di musical. O meglio: giocando con i suoi canoni paradossali per riderne insieme, convinti che il genere sia "un’esperienza di imbarazzo collettivo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it