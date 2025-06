Assurdo | fattorino guida per errore sulla pista dell' aeroporto

Un episodio incredibile ha avuto come protagonista un fattorino di generi alimentari che, per errore, si è infiltrato nella pista dell'aeroporto O'Hare di Chicago, rischiando di creare una situazione potenzialmente catastrofica. La scena, catturata da un video diffuso dal Dipartimento dell'aviazione, mette in luce quanto possa essere sottile il confine tra caos e sicurezza. Un episodio che ci invita a riflettere sull'importanza delle procedure di sicurezza aeroportuale.

Un'auto per le consegne, guidata da un fattorino di generi alimentari, è entrata per errore nella pista dell'aeroporto O'Hare, a Chicago, fermandosi molto vicino a un aereo in fase di carico. Il video dell’incidente, avvenuto il 17 maggio scorso, è stato diffuso dal Dipartimento dell'aviazione di Chicago: il fattorino, è entrato per errore in un'area vietata al personale non aeroportuale e, in preda ad uno stato confusionale, non ha più trovato la via d'uscita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it