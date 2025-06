Assalto all’ambulanza del 118 a Napoli | vetri spaccati e tergicristalli spezzati paura a Porta Nolana

Un episodio inquietante scuote Napoli: un'ambulanza del 118 viene assalita a Porta Nolana, con vetri spaccati e tergicristalli rotti. La paura si diffonde tra i cittadini e il personale sanitario, mentre le istituzioni e le associazioni come Nessuno Tocchi Ippocrate chiedono interventi immediati per garantire la sicurezza di chi salva vite ogni giorno. È ora di agire, perché la tutela di chi si dedica agli altri non può più aspettare.

Ambulanza del 118 assalita a Porta Nolana: vetri spaccati. Paura in via Malvasi. La denuncia di Nessuno Tocchi Ippocrate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

