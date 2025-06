Assalto al Tiro a volo matrice calcistica

L’episodio al Tiro a Volo sta scuotendo la comunità calcistica e non solo, alimentando sospetti su un possibile legame con il mondo del calcio. La situazione si infittisce mentre le autorità indagano sui recenti sviluppi, con la squadra di polizia giudiziaria impegnata nei rilievi. Restiamo in attesa degli esiti ufficiali, certi che le indagini chiariranno ogni aspetto di questa intricata vicenda, lasciando aperti nuovi scenari per il futuro.

"Quanto accaduto al Tiro a Volo lascia pensare che si tratti di un gesto di matrice calcistica. Se ci sono sviluppi? La squadra di polizia giudiziaria ha effettuato i rilevi del caso e attendiamo il risultato delle indagini". Parole dell’avvocato Gabriele Cofanelli, legale di Mauro Profili, presidente della Civitanovese che gestisce anche il bar interno al Tiro a volo. L’impianto è al centro delle indagini dei carabinieri per quanto avvenuto poco dopo le 22.30 di giovedì sera, quando due uomini incappucciati hanno lanciato due fumogeni e fatto esplodere nel cortile due bombe carta, mentre nell’area c’erano decine di persone, bambini compresi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Assalto al Tiro a volo, matrice calcistica"

