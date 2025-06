Assago il rilancio del Royal Garden Hotel | clienti in crescita spinta ai ricavi

Assago si prepara a vivere un nuovo capitolo di eccellenza con il rilancio del Royal Garden Hotel. Il gioiello alle porte di Milano, rinvigorito da una nuova proprietà, punta a diventare il punto di riferimento per il turismo di lusso e il business. Con una crescita del fatturato di oltre dieci punti nel 2024, l'hotel mira a conquistare una clientela selezionata e a offrire un’esperienza indimenticabile. Un'evoluzione che promette grandi successi.

Assago (Milano) – Si apre un nuovo capitolo per il Royal Garden Hotel Assago, il giardino più bello alle porte di Milano, come è stato definito da molti. L’hotel oggi ha una n uova proprietà e aspira a diventare un punto di riferimento per il turismo alto spendente, business e non. Il segno più è sia davanti al fatturato, che aumenta di oltre dieci punti nel 2024 rispetto all’anno precedente, sia rispetto alla tariffa media di vendita per camera, che cresce del più 8,5 per cento. La domanda è in crescita, grazie a un’offerta rinnovata. È ciò a cui punta la nuova proprietà, che fa riferimento alla W Property Investments, che dal 2023 è subentrata in questo progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it