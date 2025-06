Asllani amaro | Albania Serbia? Ci è mancato il gol sul rigore non me la sentivo

Asllani, centrocampista dell’Inter, ha analizzato il pareggio tra Albania e Serbia, sottolineando come il risultato sia stato influenzato dalla mancanza di un gol decisivo. “Ci è mancato solo il gol,” ha detto, evidenziando la buona prestazione della squadra e l’importanza del supporto dei tifosi. La delusione per il risultato si mescola alla consapevolezza delle proprie qualità: ora, l’obiettivo è concentrarsi sulle prossime sfide.

Asllani ha commentato lo 0-0 tra Albania e Serbia, le dichiarazioni del centrocampista albanese. Asllani si è espresso sul pareggio per 0-0 tra Albania e Serbia, le dichiarazioni del centrocampista dell’ Inter a SuperSport: LE PAROLE – «Ci è mancato solo il gol. Abbiamo dimostrato qualità, abbiamo giocato molto bene, soprattutto con i nostri tifosi, siamo contenti, ma non abbiamo segnato. Volevamo tutti la vittoria, ma ora pensiamo alla prossima partita. Aspettavamo questa partita da tempo, questa squadra ha molta qualità, ci mancano solo i gol, speriamo che arrivino nelle prossime partite». LA GARA – «Credo che Manaj non abbia bisogno di supporto, ha esperienza, ha giocato tanto con la Nazionale e con la sua squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com