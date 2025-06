Asd Volley Vaiano in Prima Divisione

partenza, il team di Vaiano ha dimostrato tutta la sua grinta e determinazione, conquistando meritatamente la promozione. È una vittoria che premia impegno e passione, portando entusiasmo e orgoglio tra tifosi e cittadini: l’asd Volley Vaiano si prepara ora a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia ricca di successi.

E’ festa grande in casa Asd Volley Vaiano. La società pratese vola infatti in Prima Divisione. Un traguardo, questo, raggiunto grazie alla vittoria in gara 2 di finale playoff ai danni del Cascine Volley Empoli. Dopo aver perso al tie-break il primo appuntamento della serie, le ragazze allenate da Sandra Cioppi conquistano il pass per la categoria superiore con l’affermazione per 3-1 in un PalaNenni soldout per l’occasione. Dopo una falsa partenza (15-25 il punteggio del primo set), le laniere inscenano la rimonta, vincendo per 25-20 sia il secondo che il terzo set. Nel quarto parziale non c’è storia: le locali dilagano e si impongono per 25-11, scatenando la gioia irrefrenabile del pubblico di casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Asd Volley Vaiano in Prima Divisione

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Volley Vaiano Prima Divisione

Asd Volley Vaiano in Prima Divisione - E’ festa grande in casa Asd Volley Vaiano. La società pratese vola infatti in Prima Divisione. Un traguardo, questo, ... Segnala lanazione.it

New Volley Academy festeggia la promozione in serie D dopo la vittoria a Rimini - La New Volley Academy celebra la promozione in serie D con una vittoria decisiva a Rimini. Festeggiamenti al Summer Camp. Secondo msn.com

Prima divisione del Volley Club Le Signe: sono loro le “Atlete del mese”. Un encomio al presidente Dania Fabiani - SIGNA – Sono le pallavoliste della Prima divisione del Volley Club Le Signe le “Atlete del mese” ma un encomio è stato consegnato anche al presidente Dania Fabiani, neoconsigliera del Comitato ... Secondo piananotizie.it

PVP Volley Vaiano contro Sportface Cerretese Under 14 1-3 Highlights