Asd Scherma Vittorio Veneto conclude la stagione agonistica in vetta alle classifiche

Un’emozionante giornata di successi ad Alpago per la ASD Scherma Vittorio Veneto, che conclude la stagione agonistica al top delle classifiche. Con ben 13 atleti in gara nella Coppa d’estate U10 e nel Trofeo Outsiders U15, il club ha dimostrato ancora una volta il suo talento e la passione per la scherma. Nella categoria U10 femminile, Veronica Barel conquista il primo posto…

Grande giornata di gare ad Alpago per la ASD Scherma Vittorio Veneto: ben 13 atleti impegnati nella Coppa d'estate U10 e trofeo outsiders U15. Nella categoria U10 femminile, splendido 1° posto per Veronica Barel, che chiude il percorso U10 con una grande gara. Nella categoria U10 maschile.

