Ascolti TV | Sabato 7 Giugno 2025 Male Chi Può Batterci 13 8% vincono i Pooh in replica 16 8%

Una serata all'insegna della sfida televisiva, con programmi e film apprezzati dal pubblico italiano. Tra il divertimento di Chi Può Batterci? su Rai1 e il successo di Pooh – Noi Amici per Sempre in replica su Canale5, i dati degli ascolti mostrano come le preferenze siano davvero variegate. Ma chi ha conquistato il gradimento maggiore? Scopriamolo insieme, perché il prime time di Saturday night riserva sempre sorprese e momenti da ricordare.

Nella serata di ieri, sabato 7 giugno 2025, su Rai1 Chi Può Batterci? ha intrattenuto 1.860.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 la replica di Pooh – Noi Amici per Sempre ha raccolto davanti al video 2.045.000 spettatori con uno share del 16.8%. Su Rai2 la finale di playoff di Serie C – Pescara-Ternana è la scelta di 716.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 The Amazing Spider-Man ha radunato 1.060.000 spettatori (8.2%). Su Rai 3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 696.000 spettatori e il 5.2%. Su Rete4 Unknown – Senza identità totalizza un a.m. di 812.000 spettatori (6.1%). Su La7 In Altre Parole conquista 850. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 7 Giugno 2025. Male Chi Può Batterci (13.8%), vincono i Pooh in replica (16.8%)

