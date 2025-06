Ascolti tv | Chi può batterci Pooh noi amici per sempre | Dati Auditel sabato 7 giugno 2025

Sabato sera, il duello tra Rai 1 e Canale 5 si è acceso con due grandi titoli: "Chi può batterci" e "Pooh, Noi amici per sempre". Chi ha conquistato gli ascolti di ieri? I dati Auditel del 7 giugno 2025 svelano le preferenze degli spettatori italiani, offrendo uno spaccato affascinante sul panorama televisivo. Scopriamo insieme quale programma ha dominato la serata e come si sono comportati i principali canali del digitale terrestre. La sfida tra prime time ha riservato sorprese e tensione!

Ascolti tv di sabato 7 giugno 2025. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Chi può batterci ” contro “ Pooh, Noi amici per sempre “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 7 giugno 2025? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Chi può batterci vs Pooh Noi Amici per Sempre. Auditel ieri sera, 7 giugno 2025. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Chi può batterci” contro “Pooh, Noi amici per sempre”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv: Chi può batterci, Pooh noi amici per sempre | Dati Auditel, sabato 7 giugno 2025

