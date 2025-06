Ascoli | attesa per il verdetto Covisoc e il futuro del club in bilico

L'Ascoli è in bilico tra speranza e incertezza: il club bianconero, dopo aver presentato in extremis la domanda di ammissione alla Serie C, ora attende con trepidazione il verdetto della Covisoc. Il futuro del Picchio dipenderà dal giudizio della Commissione di vigilanza, che domani darà il via libera o meno a questa nuova avventura. Rimanete con noi per scoprire come si svilupperanno le prossime ore cruciali.

L’Ascoli ora al vaglio della Covisoc. Il club bianconero, seppur in extremis, nel tardo pomeriggio di venerdì è riuscito a presentare la domanda di ammissione al prossimo campionato di serie C e adesso sarà chiamato ad affrontare l’altro complicato ostacolo di cui vi avevamo parlato nei giorni scorsi. Il Picchio infatti ora dovrà attendere il semaforo verde dalla Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistico che domani inizierà ad analizzare con estrema attenzione le documentazioni presentate dalle società e le rispettive situazioni per poi arrivare ad emettere i fatidici responsi entro e non oltre il 13 giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ascoli: attesa per il verdetto Covisoc e il futuro del club in bilico

In questa notizia si parla di: Ascoli Covisoc Club Attesa

