ascensori rotti lavori in vista

Ascensori rotti e lavori in vista: un intervento atteso per riportare sicurezza e funzionalità nel sottopassaggio ciclopedonale tra via Caduti della Libertà e via Vittorio Veneto. Con uno stanziamento di 45mila euro, il Comune avvia un piano di manutenzione che promette di risolvere definitivamente guasti e vandalismi accumulati nel tempo. Un passo importante per migliorare la qualità della mobilità urbana e garantire un passaggio sicuro a cittadini e visitatori.

Spesso fermi, non funzionanti e vandalizzati: per i due ascensori del sottopassaggio ciclopedonale, da via Caduti della Libertà a via Vittorio Veneto, sta per scattare quell'atteso e intenso piano di manutenzione tecnica che porterà, una volta per tutte, alla risoluzione dei tanti guasti e dei tanti danni avvenuti nel corso degli anni. Il Comune ha stanziato 45mila euro, nella recente variazione di bilancio in consiglio comunale, per il rifacimento soprattutto dei cablaggi degli impianti, eliminando i disagi che i cittadini devono subire ogni qualvolta le due cabine si bloccano. Come è successo, per esempio, ieri mattina per quella sul lato di via Caduti della Libertà, per Cormano Centro: l'ascensore era fermo, costringendo i passanti a salire o a scendere dalla rampa della scala o della pista ciclabile.