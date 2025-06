Arriva una raffica di voli in ritardo la previsione sulle vacanze rovinate in Europa | Perché sarà l’anno peggiore di sempre Il problema dei risarcimenti

L’estate 2025 si preannuncia come la peggiore degli ultimi tempi per i viaggi in Europa, tra voli in ritardo e cancellazioni. La causa principale? una grave carenza di personale altamente qualificato nelle torri di controllo e nei centri radar, che mette a rischio le vacanze di milioni di turisti. Willie Walsh, a capo della Iata, non fa giri di parole: la situazione è critica e i risarcimenti saranno al centro delle controversie.

L’estate 2025 potrebbe rivelarsi la stagione più funestata dai ritardi aerei per i viaggiatori europei. Tutta colpa della grave carenza di personale specializzato che opera nelle torri di controllo e nei centri radar distribuiti in tutto il continente. Willie Walsh, che guida la Iata (Associazione internazionale del trasporto aereo), non usa mezzi termini nel descrivere la situazione durante l’assemblea annuale tenutasi a Nuova Delhi. Il Corriere della Sera cita la sua previsione allarmante: «Andrà decisamente peggio degli ultimi 20-30 anni». Il paragone è con l’estate 2024, già considerata problematica per i ritardi record registrati sulle rotte aeree dal 2010 in poi. 🔗 Leggi su Open.online

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Arriva Raffica Voli Ritardo

Voli in ritardo o cancellati: arrivano rimborsi automatici fino a 500 euro - I passeggeri che vedranno ore e ore di ritardi per il loro volo o addirittura cancellazioni, avranno diritto in automatico a maggiori tutele e rimborsi per i disagi arrecati ... siviaggia.it scrive

Voli in ritardo, cambiano le regole: più tutele per i passeggeri, ma risarcimenti più bassi. Cosa cambia e da quando - Cambiano le tutele dei passeggeri dei voli aerei, con molte più garanzie e automatismi previsti per le compagnie in caso di ritardi e cancellazioni, ma risarcimenti più bassi per ... Scrive msn.com

Voli in ritardo o cancellati: UE cambia regole rimborsi - Bruxelles cambia rotta sui diritti dei passeggeri. Dopo anni di trattative, il Consiglio Trasporti dell'Unione Europea ha approvato una riforma che introduce 30 tutele per chi vola. r101.it scrive

Parti in aereo? Conosci i tuoi diritti per ritardi, cancellazioni e negato imbarco