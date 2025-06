Arriva il riso geneticamente modificato che fa bene all’ambiente

L’India rivoluziona l’agricoltura con il lancio del primo riso geneticamente modificato, capace di migliorare la sostenibilità ambientale e affrontare le sfide climatiche. Sviluppati senza geni estranei, i varietali Pusa DST Rice 1 e DRR Dhan 100 (Kamala) promettono rese più elevate e un impatto ridotto sul pianeta. Questa innovazione apre nuove prospettive per un futuro agricolo più verde e resiliente, dimostrando che la scienza può essere un alleato prezioso nella lotta ai cambiamenti climatici.

L’India ha annunciato una svolta destinata a lasciare un segno profondo nel futuro dell’agricoltura e nella lotta al cambiamento climatico: la nascita del primo riso al mondo con genoma modificato. Sviluppato senza l’introduzione di geni estranei, promette una resa superiore, un ridotto impatto ambientale e una migliore adattabilità alle condizioni climatiche estreme. Si chiama Pusa DST Rice 1 e DRR Dhan 100 (Kamala) ed è frutto del lavoro dell’Indian Council of Agricultural Research, l’istituto di ricerca più autorevole del subcontinente in ambito agroalimentare. Il riso con genoma modificato contro la crisi climatica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Arriva il riso “geneticamente modificato” che fa bene all’ambiente

