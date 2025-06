Arresto cardiaco nel parcheggio donna rianimata in strada e portata al Cisanello in codice rosso

Una scena di emergenza si è svolta ieri pomeriggio a Pisa, dove una turista spagnola di 75 anni ha accusato un arresto cardiaco nel parcheggio di via Pietrasantina. Grazie all’intervento rapido e decisivo dei soccorritori, la donna è stata rianimata in strada e trasportata d’urgenza al Cisanello in codice rosso. Un esempio di come l’efficienza delle prime cure può fare la differenza tra vita e morte.

Pisa, 8 giugno 2025 – Una turista spagnola di 75 anni nel pomeriggio di ieri, sabato 7 giugno, si è sentita male nel parcheggio dei bus turistici di via Pietrasantina, a Pisa. La donna è stata colta da dove una turista spagnola di 75 anni è stata colta da un malore improvviso. E’ successo intorno alle 17, la donna signora è andata in arresto cardiaco. Sul posto è intervenuta prontamente l’automedica: i sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare e sono riusciti a far ripartire il cuore della paziente. La 75enne è stata poi trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arresto cardiaco nel parcheggio, donna rianimata in strada e portata al Cisanello in codice rosso

In questa notizia si parla di: Donna Arresto Cardiaco Parcheggio

