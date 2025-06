Arresti anti-migranti a Los Angeles scontri con la polizia Trump fa mandare i militari | Risolviamo nel modo giusto

Le tensioni a Los Angeles si intensificano mentre le proteste contro i raid delle autorità di immigrazione scoppiano nuovamente, con scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Con almeno 44 arresti e l’intervento dei militari richiesto da Trump, la città si trova di fronte a una sfida cruciale: risolvere questa emergenza nel modo giusto, promuovendo un dialogo che favorisca sicurezza e rispetto dei diritti umani. È giunto il momento di trovare una soluzione equa e responsabile.

Nuove proteste sono scoppiate a Los Angeles contro i raid delle autorità per l’immigrazione, che hanno arrestato almeno 44 persone. Secondo quanto riferito dai media locali, i manifestanti si sono scontrati con la polizia fuori da un grande negozio di mobili, Home Depot. Nel frattempo, decine di persone sono state fermate per le manifestazioni di venerdì nel centro della città. Gli agenti in assetto antisommossa, equipaggiati con elmetti e scudi, si sono radunati nella zona scontrandosi con i manifestanti che da due giorni stanno protestando. L’intervento di Trump: «Il governo federale risolverà». 🔗 Leggi su Open.online