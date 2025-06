Arrestato il giovane che ha dato fuoco a casa a Castelvetro era uscito con un coltello

Tutto ha inizio intorno alle ore serali di giovedì 5 giugno, quando un giovane di 21 anni, uscito con un coltello, ha incendiato la propria abitazione a Castelvetro. L’incidente ha causato ingenti danni e messo in fuga nove famiglie, ma grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, il sospettato è stato prontamente arrestato, mettendo fine a questa drammatica vicenda.

E' stato arrestato il ragazzo di di 21 anni che giovedì sera, 5 giugno, ha dato fuoco alla propria abitazione, causando danni anche ad altri due appartamenti e costringendo all'evacuazione temporanea nove famiglie residenti nello stesso stabile di via Pascoli Tutto ha inizio intorno alle ore.

