Arrestati a Milano per rapina si dichiarano 15enni a smentirli l' esame osseo | quanti anni hanno

In un'operazione scattata tra il 3 e il 5 giugno, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato nove giovani coinvolti in rapine e spaccio. Tra loro, alcuni si sono dichiarati 15enni, ma l'esame osseo ha svelato la loro reale età , sollevando interrogativi sulla minore età e la criminalità giovanile. Quanto spesso le apparenze ingannano e cosa ci riserva il futuro di questi ragazzi?

