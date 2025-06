Arrampicata sportiva Oriana Bertone vince in Coppa del Mondo | stoccata nel boulder di Praga

Oriane Bertone conquista il podio nella Coppa del Mondo di arrampicata a Praga, portando a casa la vittoria nel boulder grazie a una performance impeccabile nelle semifinali. La talentuosa francese, già campionessa in passato, si aggiudica il prestigioso trofeo in un contesto reso ancora più emozionante dal maltempo che ha costretto gli organizzatori a cancellare la finale. Un risultato che consacra Oriane come una delle protagoniste assolute di questa stagione.

La francese Oriane Bertone ha vinto la gara di boulder nell'ambito della tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva andata in scena a Praga (Cechia). A causa del forte vento il comitato ha deciso di cancellare la finale e di tenere buona la classifica delle semifinali, dove era stata la transalpina a primeggiare con il riscontro di 84.8. Si tratta del suo secondo sigillo nel massimo circuito internazionale itinerante dopo quello ottenuto due anni fa, curiosamente sempre nella capitale ceca. La Francia ha festeggiato una bella doppietta grazie anche ad Agathe Calliet (69.7), al suo primo podio in carriera in questa competizione.

