Arrampicata sportiva grande successo in Trentino per la Coppa Europa Speed ospitata dalla FASI

Un grande trionfo per l’arrampicata sportiva in Trentino! La FASI ha accolto con entusiasmo le emozionanti gare di Coppa Europa Speed Senior e Giovanile 2025, presso lo Speed Climbing Stadium nel suggestivo Parco Dalla Brida di Mezzolombardo. Venerdì 6 e sabato 7 giugno, atleti di tutta Europa si sono sfidati in un’atmosfera vibrante e carica di adrenalina, regalando allo spettacolo un debutto indimenticabile per questa disciplina in espansione.

Grande successo per le gare di arrampicata sportiva che la FASI ha ospitato nell'ambito della Coppa Europa Speed Senior e Giovanile 2025, presso lo Speed Climbing Stadium all'interno del Parco Dalla Brida di Mezzolombardo, in Trentino. La FASI ha ospitato venerdì 6 e sabato 7 giugno 2025, nell'ambito della disciplina dell'arrampicata sportiva, il debutto del circuito di Coppa Europa Speed Senior e Giovanile 2025, presso lo Speed Climbing Stadium all'interno del Parco Dalla Brida di Mezzolombardo (TN).

