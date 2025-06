Arnautovic tifa Chivu | Felice per lui rimasti in contatto! Poi un augurio all’Inter

Arnautovic, con il cuore ancora interista, tifava Chivu e si congratulava con lui per il suo percorso. Nonostante la fine della sua avventura in nerazzurro, il suo affetto e stima rimangono intatti. Un arrivederci che lascia spazio a nuovi sogni e sfide future, ma sempre con il pensiero rivolto a Milano. FORZA CRISTIAN — il suo augurio per l’Inter è un segno di grande lealtà e passione che non si spegne mai.

Arnautovic fa il tifo per Cristian Chivu, nonostante non giocherà più all'Inter. L'attaccante austriaco rimarrà interista per sempre e fa un bell'augurio. FORZA CRISTIAN – Marko Arnautovic ha annunciato il suo addio dall'Inter. L'austriaco, che ieri ha giocato nella partita vinta dall'Austria contro la Romania, ha potuto comunicato a tutti di essere libero di accasarsi in un'altra squadra. Non andrà neanche al Mondiale per Club. "Arna" dopo due anni di nerazzurro, più quello della stagione 2009-10 (del Triplete), si congeda dal club nerazzurro. Allo stesso tempo, l'attaccante ha voluto mandare un grande in bocca al lupo a Chivu.

