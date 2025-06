Arnautovic saluta l’Inter | Non tornerò a Milano il mio tempo lì è finito Su Chivu dico questo

Arnautovic dice addio all’Inter: un capitolo che si chiude con sincerità e gratitudine. Dopo aver vestito la maglia nerazzurra, l’attaccante austriaco annuncia che il suo percorso a Milano è giunto al termine. Le sue parole, rilasciate a AntenaSport, riflettono questa decisione e aprono nuove prospettive nel mondo del calcio. Ma cosa riserverà il futuro? Solo il tempo lo dirà.

Arnautovic ha salutato l’Inter: le parole del centravanti austriaco dopo l’addio ai nerazzurri. Arnautovic saluta l ‘ Inter, l’attaccante austriaco ha deciso di chiudere la sua esperienza a Milano. Le sue parole ai microfoni di AntenaSport al termine del match di qualificazione ai prossimi Mondiali contro la Romania LE PAROLE – «Non tornerò a Milano. Il mio tempo all’Inter è finito. Chivu nuovo allenatore? Sono molto felice per lui. Abbiamo giocato insieme, siamo ancora in contatto. È un allenatore giovane, affamato. Credo che abbia tanta qualità. E la cosa più importante è che ama questa squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arnautovic saluta l’Inter: «Non tornerò a Milano, il mio tempo lì è finito. Su Chivu dico questo»

In questa notizia si parla di: Inter Arnautovic Saluta Milano

Taremi Inter, Barzaghi spiazza: «Il suo futuro può cambiare a sorpresa! Ecco la differenza rispetto a Correa e Arnautovic» - Mehdi Taremi potrebbe riservare sorprese sul suo futuro con l'Inter. Il giornalista Barzaghi evidenzia la differenza rispetto a Correa e Arnautovic, suggerendo che la situazione dell'attaccante iraniano è in continua evoluzione.

Onestamente speriamo che oltre a Correa e ad Arnautovic saluti anche Taremi ... Partecipa alla discussione

Arnautovic ai saluti: "Il mio tempo all'Inter è finito. Sono contento per Chivu: è giovane e ambizioso" - Marko Arnautovic saluta l`Inter. L`attaccante austriaco, al termine della partita giocata a Vienna contro la Romania, ha confermato il suo addio ai nerazzurri. Il. Da msn.com

Inter, salta il Mondiale per Club: l’addio è pronto - Il calciatore nerazzurro è pronto a fare le valigie e salutare i nerazzurri, non partecipando nemmeno al Mondiale per Club. Secondo spaziointer.it

Saluta l’Inter dopo la finale: c’è la conferma ufficiale - Chi quasi certamente potrebbe disputare la sua ultima gara all’Inter, invece, è Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, in scadenza il prossimo 30 giugno, potrebbe infatti non partecipare al ... passioneinter.com scrive