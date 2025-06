Arnautovic saluta l’Inter arriva la conferma! La situazione

L'addio di Marko Arnautovic all'Inter segna la fine di un capitolo emozionante per i tifosi nerazzurri. Dopo una stagione ricca di sfide e momenti intensi, l’attaccante austriaco ha ufficialmente comunicato la separazione, lasciando il club da svincolato. Un cambiamento che apre nuove opportunità e fa riflettere sul futuro di un giocatore ormai simbolo di questa annata. La storia tra Arnautovic e l’Inter si conclude qui, ma il suo impatto rimarrà…

L’Inter e Marko Arnautovic si dicono addio: l’attaccante austriaco, tramite una breve dichiarazione, dice addio ai nerazzurri. ADDIO – Marko Arnautovi? ha ufficializzato il suo addio all’Inter. L’attaccante austriaco, con un breve ma chiaro messaggio riportato da Fabrizio Romano, ha confermato la fine della sua avventura in nerazzurro: “Lascio l’Inter da svincolato. Non farò più parte della loro rosa”. Un epilogo atteso dopo una stagione complicata, in cui Arnautovi? ha faticato a trovare continuità a causa di diversi infortuni e di una concorrenza agguerrita nel reparto offensivo. Tornato a Milano la scorsa estate dopo oltre un decennio, l’austriaco non è riuscito a lasciare un segno profondo dal punto di vista tecnico, ma ha comunque potuto festeggiare la conquista dello scudetto con il gruppo guidato da Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Inter-news.it