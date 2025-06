Arnautovic rivela | Voglio il Mondiale poi sarò pronto per il ritiro

Arnautovic rompe il silenzio e annuncia il suo imminente addio al calcio dopo i Mondiali 2026. Dopo una vittoria emozionante con l’Austria contro la Romania, il centravanti dell’Inter rivela i suoi progetti futuri e il desiderio di centrare un ultimo, grande traguardo in Qatar. Le sue parole sono un mix di passione e determinazione: «Sono...». La sua storia sta per scrivere l’ultima, incredibile capitolo.

Arnautovic annuncia ai tifosi dell’Inter e dell’Austria il suo ritiro dopo i Mondiali 2026: l’attaccante austriaco rompe il silenzio. Arnautovic verso l’addio al calcio giocato, ma non subito. Il centravanti dell ‘ Inter e dell’ Austria ha parlato dopo il match con la Romania ai microfoni di Heute. La Nazionale di Marko Arnautovic si è importa ieri sera per 2-1 contro la Romania, poi il centravanti ha detto: LE PAROLE – «Sono molto felice per la squadra. Abbiamo impiegato 15 minuti per entrare in partita, ma poi abbiamo giocato davvero bene. Ora dobbiamo concentrarci su martedì e sulla partita contro San Marino. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arnautovic rivela: «Voglio il Mondiale, poi sarò pronto per il ritiro»

In questa notizia si parla di: Ritiro Arnautovic Rivela Voglio

Arnautovic voleva ritirarsi dalla Nazionale austriaca? L'attaccante: "Solo un pensiero breve" - Marko Arnautovic, attaccante dell'Inter attualmente impegnato in ritiro con la Nazionale austriaca ha parlato in conferenza stampa assieme al suo commissario tecnico Ralf Rangnick, alla vigilia ... Scrive tuttomercatoweb.com

Bologna, Arnautovic lascia il ritiro dell'Austria: le condizioni - Brutte notizie per il Bologna, Marko Arnautovic ha dovuto lasciare il ritiro della nazionale austriaca per l'infortunio subito nell'ultima giornata di campionato contro la Salernitana che l'aveva ... Come scrive calciomercato.com

Arnautovic: “Orgoglioso di questa squadra. Dopo i ko contro Bologna e Milan…” - Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter, ha parlato all’interno di Team Talks, il format realizzato da Betsson Sport: “Sono molto orgoglioso di questa squadra, di tutti quelli che lavorano per questa ... fcinter1908.it scrive