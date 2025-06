Arnautovic ha già parlato con Chivu ma lascerà l’Inter | “Il mio tempo lì è finito non ci sarò più”

Il futuro di Marko Arnautovic si fa sempre più incerto: l'attaccante ha già comunicato la sua intenzione di lasciare l’Inter, chiudendo un capitolo importante della sua carriera. Dopo aver parlato con Chivu, il suo ex compagno, Arnautovic si prepara a voltare pagina, anche se questa decisione comporterà l’assenza dal Mondiale per Club. Scopriamo insieme i dettagli di questa scelta che scuote il mondo del calcio.

