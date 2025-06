AreaDanza urban dance festival a Venzone e Udine

Preparati a vivere un’esperienza unica con la 16^ edizione di AreaDanza, l’Urban Dance Festival che trasforma i luoghi quotidiani in vibranti palcoscenici di poesia urbana. Sei giornate ricche di energia, arte e innovazione, tra Venzone e Udine, dove danza contemporanea, approfondimenti tematici e improvvisazioni si intrecciano per catturare l’essenza della città. Non perdere questa celebrazione di creatività e movimento: un’occasione imperdibile per scoprire come la danza possa dialogare con il nostro vivere quotidiano.

Con la 16^ edizione di AreaDanzaurban dance festival, la danza incontrerà i luoghi del vivere quotidiano e li trasformerà in spazi di relazione e poesia urbana. In programma ci sono sei giornate, articolate in 24 appuntamenti che animeranno il borgo di Venzone (22 giugno) e la città di Udine (1-5 luglio) alternando programmazione contemporanea e approfondimenti tematici, creazioni site specific e dispositivi d’improvvisazione, momenti di formazione e cura della comunità. Le prevendite di questa nuova edizione saranno disponibili da domani, 9 giugno. DANZA COME UN MOVIMENTO CULTURALE – Il festival, ideato e curato dalla Compagnia Arearea – realizzato con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del MiC – Ministero della Cultura, del Comune di Udine, che lo ha inserito nella programmazione di UdinEstate 2025, e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Udine -, promuoverà, ancora una volta, la trasversalità della danza come movimento culturale necessario al benessere sociale e alla comprensione della contemporaneità. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - AreaDanza urban dance festival a Venzone e Udine

