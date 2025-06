AreaDanza torna a Udine e Venzone | sei giorni di spettacolo tra danza e poesia urbana

Sei giorni di energia, arte e innovazione: torna ad Udine e Venzone AreA DAnza, il festival che fonde danza contemporanea e poesia urbana in un percorso suggestivo tra spazi pubblici e scenari sorprendenti. La 16ÂŞ edizione promette un calendario ricco di spettacoli e incontri, trasformando luoghi quotidiani in palcoscenici di emozioni e connessioni autentiche. Pronti a lasciarvi coinvolgere da questa esperienza unica?

La danza contemporanea incontra gli spazi urbani con la 16ÂŞ edizione di AreaDanzaurban dance festival, in programma dal 22 giugno al 5 luglio tra Venzone e Udine. Sei giornate, ventiquattro appuntamenti e un fitto programma che trasformerĂ luoghi quotidiani in palcoscenici di relazione e poesia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - AreaDanza torna a Udine e Venzone: sei giorni di spettacolo tra danza e poesia urbana

