Arcade partono i lavori per la nuova mensa scolastica

Arcade si prepara a una svolta importante: partono i lavori per la nuova mensa scolastica, un investimento che rafforza l’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso il benessere dei giovani. Situata nell’ex casa del custode accanto alla scuola, questa struttura promette di migliorare i servizi e garantire pasti più sani e sostenibili. Un progetto che segna un passo decisivo per il futuro di Arcade, consolidando il suo impegno verso una comunità più attenta e inclusiva...

L'Amministrazione Comunale di Arcade è ha annunciato l'inizio ufficiale dei lavori per la realizzazione della nuova mensa scolastica, che sorgerà all'interno dell'ex casa del custode, adiacente al plesso scolastico. Un progetto importante e fortemente voluto, che rappresenta un passo decisivo.

In questa notizia si parla di: Arcade Lavori Mensa Scolastica

