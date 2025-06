Aragon rimonta show di Bezzecchi | dalla 20esima all' ottava posizione

Ennesima prova di forza e tenacia di Marco Bezzecchi, che ha trasformato una partenza difficile in un emozionante spettacolo di rimonta. Dalla ventesima posizione, il pilota Aprilia ha dimostrato tutta la sua classe, risalendo fino all’ottava e regalando ai tifosi emozioni indimenticabili. Un vero esempio di determinazione e talento che rende ancora più avvincente questa stagione. La sua grinta ci fa sognare grandi traguardi.

Peccato per la qualifica. Ennesima rimonta show di Marco Bezzecchi, risalito dalla ventesima all'ottava posizione. Il portacolori dell'Aprilia ha mostrato un passo gara competitivo e grande gestione delle gomme sulla lunga distanza, replicando lo spirito combattivo e la determinazione già viste.

