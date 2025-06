Aperitivo solidale raccolti 4 mila per la famiglia in difficoltà

L'aperitivo solidale tenutosi venerdì 6 giugno al bar Le Ciaccole ha segnato un grande successo, raccogliendo oltre 4 mila euro per sostenere la famiglia Greatti in difficoltà. Organizzato con passione da Ernesto Tubaro, Lorenzo Marcon, Antonio Mazzucchin e Massimo Vazzoler, l'evento si inserisce in una campagna di solidarietà che dimostra come la comunità possa fare la differenza. Un esempio di generosità che ispira a continuare a condividere e aiutare.

