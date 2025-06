Anziani senza riposo | ora la pensione si allontana sempre di più

Un tempo, la pensione era un traguardo certo, raggiungibile dopo anni di duro lavoro e con la prospettiva di godersi il meritato riposo. Oggi, invece, questa meta sembra sempre più distante, lasciando gli anziani italiani in un’attesa infinita e senza pause. La realtà è cambiata, ma quale sarà il futuro delle nuove generazioni? Scopriamolo insieme.

Qualche decennio fa gli italiani cinquantenni potevano programmare quello che avrebbero fatto una volta ottenuta, di lì a poco, la meritata pensione. E non era raro che già a quell’età, anno più o anno meno, si fosse già raggiunta l’età pensionabile: con 35 anni di lavoro e considerando che già a 14 anni era possibile . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Anziani senza riposo: ora la pensione si allontana sempre di più

