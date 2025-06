Anziana uccisa da un 15enne a Milano il ragazzo | “Le persone erano contro di me mi sono sfogato su di lei”

Una tragica vicenda scuote Milano: un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, motivato da un raptus di rabbia e isolamento. Durante l'interrogatorio, ha confessato di aver atteso la vittima per ore prima di aggredirla, spinto dal sentimento di essere circondato da ostilità. Un episodio che solleva importanti questioni sulla salute mentale e il supporto ai giovani in difficoltà. Continua a leggere.

Durante l'interrogatorio con gli inquirenti, il 15enne ha raccontato la mattina del delitto: dopo avere aspettato la vittima per tre ore ha tentato di strangolarla per poi ucciderla colpendola con una lampada. Al pm ha detto di averlo fatto perché sentiva che tutte le persone erano contro di lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: 15enne Persone Erano Anziana

Choc a #Milano: 15enne uccide l'anziana vicina di casa e lo confessa alla madre #14maggio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/attualita/2025/05/14/news/milano-ragazzo-15-anni-uccisa-anziana-vicina-casa-confessa-madre-42618888/… Partecipa alla discussione

PSG-Inter sarà anche uno scontro tra generazioni: da una parte l’undici titolare più giovane nella storia delle finali di Champions League disputate nel XXI secolo, dall’altra la 3ª formazione più anziana di sempre in una finale di UCL ? (1/3) Partecipa alla discussione

Anziana uccisa da un 15enne a Milano, il ragazzo: “Le persone erano contro di me, mi sono sfogato su di lei” - Al pm ha detto di averlo fatto perché sentiva che tutte le persone erano contro di lui. "Le persone sono contro di me e mi sono sfogato su di lei" ha detto agli inquirenti il 15enne arrestato ... Nell ... fanpage.it scrive

Anziana uccisa da un 15enne a Milano, lo sfogo della figlia sui social: “Non accettiamo più che si uccida una donna” - Un 15enne ha strangolato e ucciso l’ex vicina di casa 82enne in via Verro a Milano. Lo sfogo sui social della figlia: “Venite ai funerali e alla fiaccolata in suo ricordo: per non dimenticare, per far ... Lo riporta fanpage.it

Anziana uccisa da un 15enne. La madre del ragazzo: "Vorrei essere morta io" - La polizia ha poi trovato l’anziana senza vita nel suo appartamento ... che potesse fare del male a se stesso, non ad altre persone. Mai, mai (lo ripete più volte, ndr) si era mostrato ... Come scrive quotidiano.net