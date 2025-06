Anziana turista si sente male in via Pietrasantina | rianimata dai sanitari

Una giornata di paura e solidarietà a Pisa, dove una turista spagnola di 75 anni ha rischiato la vita in via Pietrasantina. Grazie all'intervento tempestivo dei sanitari, che hanno prontamente rianimato la donna, si è evitata una tragedia. La rapidità di azione ha fatto la differenza, dimostrando ancora una volta l'importanza di una risposta immediata in situazioni di emergenza.

Momenti di tensione ieri, 7 giugno, al parcheggio dei bus turistici in via Pietrasantina a Pisa. Erano quasi le ore 17 quando una turista spagnola di 75 anni ha accusato un malore, andando in arresto cardiaco. L'allarme è scattato immediatamente, così i sanitari sono potuti riuscire ad.

In questa notizia si parla di: Anziana Turista Sente Male Via Pietrasantina Rianimata Sanitari