Anziana si sente male l’ambulanza è bloccata nel traffico Un 15enne fa salire la paziente sul motorino per salvarle la vita | il gesto di Filippo Albonico

Una scena da film d’azione che si è trasformata in realtà: Filippo Albonico, un 15enne di Cernobbio, ha dimostrato che il coraggio e la prontezza possono fare la differenza. Quando un’anziana si è trovata in grave pericolo, intrappolata nel traffico e senza possibilità di soccorso immediato, lui ha deciso di intervenire con un gesto che resterà impresso nella memoria. La sua storia, raccontata da La Repubblica Como, ci invita a riflettere sul valore del coraggio quotidiano.

Una storia rocambolesca che sembra essere uscita da un film d’azione. Solo che la storia che ha visto protagonisti il 15enne Filippo Albonico e una anziana signora è vera al 100% ed è stata raccontata da La Repubblica Como. Il liceale di Cernobbio è letteralmente diventato un “eroe per caso”. Venerdì 6 giugno, sulla statale Lariana a Como, Filippo ha tratto in salvo la signora, che vuol rimanere anonima, da una grave situazione di ipossia. La bombola d’ossigeno si era esaurita, mentre l’ambulanza non riusciva a raggiungerla a causa del traffico bloccato. L’azione tempestiva di Filippo, che passava di lì in moto, ha permesso di soccorrere la donna in tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Anziana si sente male, l’ambulanza è bloccata nel traffico. Un 15enne fa salire la paziente sul motorino per salvarle la vita: il gesto di Filippo Albonico

