Antonio Di Gennaro ucciso a Quarto il falso volantino dei figli dopo l’omicidio | “Papà è scomparso aiutateci”

La tragica vicenda di Antonio Di Gennaro scuote Quarto: un volantino falso, che annunciava la scomparsa del 72enne, ha preceduto la drammatica scoperta del suo corpo. Chi si nasconde dietro questa messinscena? E quali sono i misteri ancora irrisolti in questa triste storia? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di un caso che ha sconvolto l'intera comunità.

Un volantino con l'annuncio della scomparsa di Antonio Di Gennaro, il 72enne ucciso a Quarto, e il numero dei suoi figli era stato affisso nel palazzo dove poi il cadavere dell'uomo è stato ritrovato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Antonio Gennaro Ucciso Quarto

Antonio Di Gennaro ucciso dai figli per la pensione: sonnifero nel caffè e soffocato con un cuscino - Una tragica storia di tradimento e avidità scuote Quarto: Antonio di Gennaro, 72 anni, ucciso dai figli in un piano crudele per ottenere la pensione della moglie defunta.

Ucciso dai figli per i soldi della pensione di reversibilità: sconcerto a Quarto - Andrea e Michele Di Gennaro hanno nascosto il cadavere del padre Antonio in una cassapanca sul terrazzo di casa @_Carabinieri_ @TgrRai Partecipa alla discussione

A Quarto, in provincia di Napoli, due fratelli hanno ucciso il padre, Antonio Di Gennaro, 72 anni, e nascosto il corpo in una cassapanca sul terrazzo. I carabinieri li hanno fermati. I due, Andrea (34 anni, personal trainer) e Michele (42 anni, ingegnere biomedi Partecipa alla discussione

Antonio Di Gennaro ucciso a Quarto, il falso volantino dei figli dopo l’omicidio: “Papà è scomparso, aiutateci” - Un volantino con l'annuncio della scomparsa di Antonio Di Gennaro, il 72enne ucciso a Quarto, e il numero dei suoi figli era stato affisso nel palazzo ... Riporta fanpage.it

Uccidono il padre a Quarto: «I figli di Antonio di Gennaro erano molto riservati, nella casa c'era un ordine maniacale» - «Siamo scioccate e incredule. Abbiamo capito che era successo qualcosa di grave stamattina quando i carabinieri sono entrati nel palazzo. È assurdo quello che hanno ... Come scrive ilmattino.it

Antonio soffocato a quattro mani: la trappola dei due figli, il sonnifero e il cuscino gettato nei rifiuti - Il sonnifero nella tazzina di caffè per stordire il padre lo avrebbe messo Michele di Gennaro, l'ingegnere biomedico di 42 anni, colui che viene descritto con tratti da ossessivo e ... Secondo ilmattino.it