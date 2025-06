Anticipazioni Sarabanda dell’8 giugno gli ospiti della terza puntata

Preparati a rivivere le emozioni di un classico che ha segnato un’epoca: questa sera, domenica 8 giugno, torna Sarabanda con la sua terza puntata, condotta ancora una volta da Enrico Papi. Un mix irresistibile di musica, nostalgia e divertimento. Ma chi saranno gli ospiti che animeranno questa serata speciale? Scopriamo insieme le anticipazioni su questa imperdibile puntata di Sarabanda Celebrity.

Per una certa generazione, Sarabanda sarà sempre un piacevole salto nel passato. Per questo Mediaset ha deciso di ridare una chance all'amato programma musicale, riconfermando la conduzione di Enrico Papi. Stasera, domenica 8 giugno, spazio alla terza puntata ed ecco tutto quello che sappiamo su questo appuntamento con il ben noto game show. Sarabanda, gli ospiti dell'8 giugno. Anche in questa terza puntata di Sarabanda Celebrity, Enrico Papi propone un totale di otto celebrità, suddivise in due squadre da quattro concorrenti l'una. Tutti volti ben noti ed ecco chi compone la squadra femminile: Sabrina Salerno (di ritorno dopo la prima puntata);

In questa notizia si parla di: Anticipazioni Sarabanda 8 Giugno Ospiti Terza Puntata

