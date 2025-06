Anteprima messinese del SalinaDocFestival alla presenza di Elio Germano che ha presentato il film sulla vita di Enrico Berlinguer

Il SalinaDocFestival apre le sue porte con un’anteprima imperdibile a Messina, presente il premio Oscar Elio Germano, protagonista del film "Berlinguer – La grande ambizione" di Andrea Segre. In questa serata speciale, il pubblico ha potuto scoprire in anteprima la straordinaria interpretazione che ha valso all’attore il David di Donatello 2025. Un evento ricco di emozioni e riflessioni che promette di lasciare il segno nel panorama culturale italiano.

Alice Rohrwacher ha detto la sua sulla polemica di questi giorni tra il ministro Giuli e l'attore Elio Germano, che alla cerimonia dei David al Quirinale aveva espresso la preoccupazione per il cinema italiano - Alice Rohrwacher ha commentato la recente polemica tra il ministro Giuli e l'attore Elio Germano, che, durante la cerimonia dei David al Quirinale, ha sollevato preoccupazioni sullo stato del cinema italiano.

Negli ultimi anni, nove film interpretati da Elio Germano hanno beneficiato di 17.690.514 euro in contributi pubblici e sono costati complessivamente 45.819.166. L’incasso totale? 12.374.556 euro. Per il solo film “Berlinguer, la grande ambizione”, i contribue Partecipa alla discussione

Giovanni Donzelli (FdI), ospite a È sempre Cartabianca, ha commentato le critiche rivolte al governo dall’attore Elio Germano. Donzelli ha affermato che i film di Germano hanno incassato meno di quanto lui abbia ricevuto dallo Stato, aggiungendo con tono po Partecipa alla discussione

