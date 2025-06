Antella lavori anti-allagamenti Da domani il cantiere entra nel vivo

Da domani, Antella entra nel vivo dei lavori anti-allagamento con interventi che promettono di rivoluzionare il cuore della frazione. Dopo mesi di attese, si avvicina la fase conclusiva, fondamentale per garantire maggiore sicurezza e vivibilità . I lavori ai sottoservizi e il rifacimento delle strade cambieranno il volto della zona, offrendo un futuro più sicuro e funzionale per tutta la comunità .

Ancora lavori ad Antella, ma stavolta saranno conclusivi rispetto alle opere anti-allagamento che negli ultimi mesi hanno coinvolto il cuore della frazione. Da domani il centro abitato sarà interessato da interventi ai sottoservizi, dopo i quali si passerà al rifacimento del manto stradale nelle principali direttrici attorno alla piazza: sono in programma durante l’estate per ridurre l’impatto sulla viabilità e i disagi, spiegano dall’amministrazione. Si chiuderanno così i complessi lavori di rifacimento dell’impianto fognario che tanti allagamenti ha causato negli anni. "Abbiamo invitato tutte le società dei sottoservizi – spiega l’assessore ai lavori pubblici Corso Petruzzi – a effettuare tutti gli interventi necessari sotto strada per non dover poi intervenire nuovamente una volta che saranno rifatti gli asfalti che daranno nuovo decoro". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Antella, lavori anti-allagamenti. Da domani il cantiere entra nel vivo

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Lavori Antella Anti Allagamenti

Antella, lavori anti-allagamenti. Da domani il cantiere entra nel vivo - Ancora lavori ad Antella, ma stavolta saranno conclusivi rispetto alle opere anti-allagamento che negli ultimi mesi hanno coinvolto il cuore della frazione. Da domani il centro abitato sarà interessat ... Segnala lanazione.it

Lavori anti-allagamento in viale Righi. Verranno rifatte fogne e tubature - Lavori anti allagamento in viale Righi. Dopo il rifacimento della pubblica illuminazione, in municipio hanno dovuto prevedere una serie di pesanti interventi lungo il viale. Saranno rifatte le ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Avanti coi lavori anti allagamenti in via Puccini - Lavori fondamentali per rinnovare e rendere ... delle acque piovane in fognatura in una zona spesso interessata da allagamenti stradali. Proseguono da programma i lavori per realizzare uno ... Scrive lanazione.it

Scuola, prove generali a Bagno a Ripoli (FI) - Il servizio di SKY