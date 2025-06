Anni 70 la rivoluzione della Comune

viaggio tra memorie e ideali, tra sogni di libertà e azioni collettive. La Comune di Ponte Abbadesse rappresenta un tassello importante di quell’onda rivoluzionaria che ha segnato gli anni ’70 in Italia, testimoniando il desiderio di cambiamento e la lotta per una società più eguale e consapevole. Riviviamo insieme quei momenti di passione e speranza, perché la storia delle Comuni non è soltanto ricordo, ma spinta per il presente e il futuro.

La Comune di Cesena, anzi di Ponte Abbadesse, quaranta anni fa. Intendendo per Comune le comunità di giovani organizzate su base egualitaria, collettivistica, nel tentativo di recuperare valori perduti e di crearne dei nuovi. Erano parecchie, allora le Comuni in Italia: esperienze di ragazzi che si ribellavano alle regole del gioco imposte dalla società. E’ uno dei ‘flash back’ (evento del passato che ritorna alla mente) proposti da un interessante libro-testimonianza, fresco di stampa, del concittadino Vittorio Belli: ‘La Comune. Un racconto della generazione insonne’. Un libro fuori dal coro, anche nel suo formato grafico: invece di foto d’epoca o di repertorio l’autore intreccia il filo del racconto con suoi disegni e illustrazioni rievocative di luoghi e personaggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anni 70, la rivoluzione della Comune

