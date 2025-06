Anfi i 103 anni del vicebrigadiere Malizia

Nella giornata speciale, il vicebrigadiere Malizia ha ricevuto abbracci e parole di affetto da parte di colleghi e amici, testimonianza di un rispetto e di un sentimento profondo che attraversano il tempo. Alla sua lunga carriera si intrecciano storie di dedizione e servizio, rendendo questo traguardo un simbolo di orgoglio e memoria collettiva. Un compleanno che celebra non solo gli anni vissuti, ma anche l’eredità di valore trasmessa alle future generazioni.

Il vicebrigadiere Camillo Malizia, decano dell’associazione nazionale Finanzieri d’Italia, ha festeggiato il proprio 103esimo compleanno ricevendo la visita del presidente e del vicepresidente della Sezione Anfi Dorica, ove milita da oltre 35 anni. Al festeggiato è stato donato come ricordo un piatto decorato con l’emblema di San Matteo, patrono della Guardia di Finanza con relativa preghiera del finanziere ed il logo dell’Anfi. Nella circostanza il colonnello Tizzani ha rivolto al festeggiato il saluto e gli auguri del generale MAVM Pietro Ciani, presidente nazionale del sodalizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anfi, i 103 anni del vicebrigadiere Malizia

